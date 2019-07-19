Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более чем в 20 городах РФ отмечен наибольший уровень загрязнения атмосферы в стране. Об этом говорится в докладе Росгидромета "Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2018 год", опубликованном на сайте ведомства.

"Города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы… в 2018 году: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск", - говорится в документе.

В числе самых загрязненных городов РФ 2018 года также Норильск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Шелехов, Селенгинск, Чита, Петровск-Забайкальский, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Черногорск.

Отмечается, что по сравнению с 2017 годом в связи со снижением уровня загрязнения воздуха в список не включены два города: на территории Дальневосточного федерального округа - Чегдомын (Хабаровский край) и на территории Уральского федерального округа - Магнитогорск (Челябинская область).