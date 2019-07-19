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"ВКонтакте" запустит сервис знакомств

Основой приложения Lovina станут видеозвонки и видеоистории

"ВКонтакте" запустит приложение для знакомств Lovina, основой которого станут видеозвонки и видеоистории. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Пользователи смогут знакомиться в новом дейтинг-приложении без регистрации в соцсети. Нужно будет заполнить анкету или создать ее автоматически при авторизации через "ВКонтакте". После этого алгоритмы предложат наиболее подходящих собеседников.

Пользователи смогут начать общение с помощью карусели видеозвонков или просмотра анкет. Во втором случае будет создан чат, однако, если собеседники не решатся на видеоисторию или видеозвонок, диалог исчезнет. 

В соцсети отметили, что в приложении не будет рекламы, однако в Lovina предусмотрены дополнительные платные возможности. 

Пользователи уже сейчас могут зарегистрироваться в приложении с помощью чат-бота в официальном сообществе Lovina, а также оформить предзаказ в App Store или Google Play. 
 

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