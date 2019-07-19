"ВКонтакте" запустит сервис знакомств

"ВКонтакте" запустит приложение для знакомств Lovina, основой которого станут видеозвонки и видеоистории. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Пользователи смогут знакомиться в новом дейтинг-приложении без регистрации в соцсети. Нужно будет заполнить анкету или создать ее автоматически при авторизации через "ВКонтакте". После этого алгоритмы предложат наиболее подходящих собеседников.

Пользователи смогут начать общение с помощью карусели видеозвонков или просмотра анкет. Во втором случае будет создан чат, однако, если собеседники не решатся на видеоисторию или видеозвонок, диалог исчезнет.

В соцсети отметили, что в приложении не будет рекламы, однако в Lovina предусмотрены дополнительные платные возможности.

Пользователи уже сейчас могут зарегистрироваться в приложении с помощью чат-бота в официальном сообществе Lovina, а также оформить предзаказ в App Store или Google Play.

