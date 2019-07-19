Путин недоволен темпами размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина не устраивают темпы размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области. В ходе совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения вице-премьер РФ Виталий Мутко доложил, что ряд пострадавших граждан в настоящее время смогли разместиться только у своих родственников.

"Как сегодня женщина с детьми, которая говорит "я пока у родственников живу, все пока хорошо, но мне бы хотелось тоже где-то (получить) временное размещение, пока вы будете мои жилищные условия (улучшать)", - сказал Мутко, вспомнив состоявшееся перед совещанием общение главы государства с пострадавшими жителями.

"Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет", - отреагировал президент.

Мутко сообщил, что по оценкам штаба по ликвидации последствий наводнения, к сентябрю нужно будет создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей.

Работы по восстановлению социальных объектов

Вице-премьер рассказал, что власти активизировали работу по подготовке школ, в которых в настоящее время находятся пункты временного размещения, к 1 сентября. "17 пунктов временного размещения, которые были после 25 (июня) в оперативном плане развернуты, в настоящее время закрыты, и там идут подготовительные или ремонтные работы к 1 сентября", - сказал Мутко.

Он также отметил, что были организованы пять новых пунктов длительного пребывания.

Говоря социальных объектах, оказавшихся в зоне подтопления, Мутко рассказал, что 124 из них нуждаются в восстановлении, в том числе 36 объектов образования, 32 объекта здравоохранения, 16 - спортивных, пять - социальных, 18 - культурно-досуговых и 17 - административных. Из них 52 объекта образования и здравоохранения должны быть восстановлены к 1 сентября.

По словам Мутко, в течение недели на всех этих 52 объектах будут начаты работы.

Вице-премьер также обратился к президенту с просьбой принять специальное решение, чтобы восстановление этих 124 социальных объектов проводилось в рамках специальной правительственной программы. "Чтобы по каждому объекту был указан ответственный, чтобы было определено федеральное министерство, и тогда эта программа очень жестко бы контролировалась", - пояснил он.

Мутко заявил о необходимости серьезных работ по берегоукреплению. П его словам, уже запланированы 29 мероприятий, из которых 20 - аварийно-восстановительных. "Первоочередные задачи - это ремонт дамбы в Тулуне и в Нижнеудинске. Эти работы и ряд других мы сделаем в первоочередном порядке, а потом просим Вашего поручения, конечно, нам нужно будет обследовать всю систему здесь, начиная с истоков, и принять капитальные решения на будущее", - заключил Мутко.