Росстандарт отправил на доработку ГОСТ на фотосессии для младенцев

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Росстандарт отправил на доработку принятый в июле ГОСТ на предоставление населению фотоуслуг, связанных с проведением фотосессий для младенцев. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Росстандарта. Основанием для такого решения стали обращения в ведомство, в которых говорилось о нарушении прав ВИЧ-инфицированных людей.

"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отменен ГОСТ Р 58428-2019 "Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования". Документ возвращен на доработку в профильный технический комитет", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Росстандарте, разработка этого ГОСТа была инициирована организациями, оказывающими услуги в сфере фотобизнеса для новорожденных. В своих обращениях представители отрасли отмечали необходимость упорядочения требований и повышения качества предоставляемых услуг через стандартизацию процессов с учетом их специфики. Проект национального стандарта был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации.

Стандарт является документом добровольного применения и планировался к введению в действие с 1 января 2020 года. В его тексте содержатся требования к фотографам, осуществляющим фотосъемку новорожденных детей. В том числе запрещено проводить съемку фотографам с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это положение, как заявили в пресс-службе, вызвало ряд обращений в Росстандарт как нарушающее права ВИЧ-инфицированных людей.

"В связи с тем, что принятый в Российской Федерации национальный стандарт не соответствует предусмотренному действующим законодательством принципу достигнутого с общественностью консенсуса, документ отменен Росстандартом и возвращен на доработку в технический комитет", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.