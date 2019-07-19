Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в справочной службе больницы.

"Сегодня в 11 часов ее перевели в отделение острых эндотоксикозов, она сейчас в палате, в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Ранее он рассказал ТАСС, что Чурикова была госпитализирована после падения. Супруг актрисы режиссер Глеб Панфилов также подтвердил ТАСС, что она получила травму в четверг во время спектакля.