Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказал неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями.

"С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной", - заявил Путин на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.

Глава государства отметил, что неудовлетворительно организовано информирование граждан, плохо распределяется гуманитарная помощь, осуществляются выплаты, возводится жилье и инфраструктура.

Путин констатировал, что неудовлетворительно организовано информирование граждан, плохо распределяется гуманитарная помощь, осуществляются выплаты, возводится жилье и инфраструктура.

"Первое: очень плохо организована информированность граждан. Сами слышали: [люди] не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить", - подчеркнул президент.

Он также обратил внимание на тот факт, что само восстановление документов не организовано должным образом. "Слышали, наверное, о чем сегодня говорили [люди]: как распределяется гуманитарная помощь", - отметил Путин.

"К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?" - потребовал ответов президент.

Личный контроль восстановительных работ

Путин в начале сентября лично проконтролирует ход восстановительных работ в Иркутской области.

"Я в начале сентября приеду и посмотрю еще раз, как это сделано", - сказал глава государства на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Он отметил, что все дети из пострадавших районов Иркутской области должны приступить к учебе с 1 сентября. "Как мы договорились, все дети должны вовремя, в сентябре приступить к занятиям", - сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

По словам главы государства, "если какие-то школы не будут восстановлены, значит, тогда нужно предусмотреть перевозку детей, и сделать это максимально комфортно".

Выплата компенсаций сельхозпроизводителям

Путин поручил как можно скорее организовать работы по окончательной оценке потерь сельхозпроизводителей в пострадавших районах Иркутской области и организовать выплаты компенсаций.

"Подтоплены земли сельхозназначения. Часть урожая утрачена. Нужно провести окончательную оценку потерь и домашнего скота, и урожая, и в личных подсобных хозяйства, и наладить здесь как можно скорее работу, в том числе выплату соответствующей компенсации", - сказал он в пятницу на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

По словам главы государства, это совместная задача для федерального правительства и региональных властей.