Качество жизни более 50% жителей КЧР улучшится после ликвидации свалок

ЧЕРКЕССК, 19 июля. /ТАСС/. Качество жизни более 260 тыс. жителей Карачаево-Черкесской Республики будет улучшено благодаря ликвидации свалок на территории региона в рамках нацпроекта "Экология". Всего будет восстановлено и рекультивировано более 80 га земель, сообщил ТАСС в пятницу начальник управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР Джашарбек Узденов.

"Показатель численности населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в 2024 году, составляет 261,6 тыс. человек", - сказал Узденов.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).