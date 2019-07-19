В Петербурге представили книгу, изданную к завершению перекрестных годов Японии и РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Книгу о двухвековой истории ботанической коллекции немецкого ученого Филиппа Франца фон Зибольда, в которую вошли иллюстрации японских художников XIX века, представили в Петербурге. Выход издания в свет был приурочен к завершению перекрестных годов России и Японии, рассказал ТАСС генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима.

"Прежде всего, в данной книге речь идет об истории науки, а также научного обмена между исследователями. Стремление [русского ученого XIX века Михаила] Максимовича к исследованию японской флоры, которое изображено в данной книге, помогло ему преодолеть множество препятствий - физического географического характера, психологических, а также и культурный барьер. Кроме того, в книге показывается, как между учеными наших стран во время выполнения их научной работы зародились крепкие и доверительные дружеские отношения, достойные восхищения. Мы надеемся, что, если рассказать народам наших стран о забытой истории этой дружбы, это может вдохновить на развитие конструктивных отношений", - сказал генеральный консул.

Издание на русском языке под названием "Золотое наследие ботаники - "Рисованная японская флора" доктора Зибольда и ее 200-летняя история" знакомит читателя с судьбой коллекции одного из первых европейских исследователей Японии, собранной во время его работы в Японии в 20-е годы XIX века. Собрание было ранее опубликовано на японском языке, книгу на русском языке в рамках Года Японии в России подготовила бывший сотрудник Библиотеки Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН Тамара Черная. В ней представлены архивные документы и материалы из Библиотеки РАН, Кунсткамеры, Санкт-Петербургского отделения Архива РАН, а также ряда собраний Нидерландов и нескольких японских музеев.

"Доктор Зибольд (1796-1866), был врачом торгового представительства Голландии в Нагасаки, коллекционирование японских растений было его хобби. <…> Покинув Японию, он взял эту ценную коллекцию домой, в Германию. После его смерти она хранилась в его доме. <…> Научная значимость этого собрания была высоко оценена российским ученым-ботаником академиком Максимовичем, который выкупил его по поручению Российской Академии Наук", - рассказал генконсул.

Частью коллекции Зибольда было обширное собрание ботанических иллюстраций, выполненных выдающимися японскими художниками и учеными того времени, в том числе Кавахара Кэйга, Ито Кэйсукэ, Удагава Ёан, Кацурагава Хокэн, Симидзу Тококу и другими. Около 150 из сделанных ими рисунков представлены в русскоязычном издании. "Это собрание имеет большое научное и художественное значение", - отметил генконсул.

"Эта книга была подарена президенту РФ нашим премьер-министром Абэ в конце июня на церемонии закрытия перекрестных годов Японии и России. <…> Это символ дружбы и уважения к российскому народу", - отметил Иидзима.

Издание, выпущенное тиражом в тысячу экземпляров, осуществлено при поддержке генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге.

Более 600 мероприятий

Говоря об итогах перекрестного года, генеральный консул рассказал, что в его рамках в России было проведено более шестисот мероприятий, в которых приняли участие в общей сложности более 1,5 миллиона человек. "Были, например, мероприятия, посвященные кабуки, ябусамэ (конная стрельба из лука - прим. ТАСС), боевым искусствам. И это все - чрезвычайно хороший результат. В Санкт-Петербурге были реализованы различные программы в разных сферах сотрудничества: от культуры до высоких технологий; можно было наблюдать масштабный положительный сдвиг во взаимодействии между представителями наших стран на негосударственном уровне", - добавил собеседник агентства.

Старт российско-японскому перекрестному году культуры был дан лидерами двух стран в мае 2018 года, он продлился до конца июня текущего года. Среди событий петербургской программы перекрестного года Японии в РФ - российская премьера хореографического спектакля "Самурай Нобунага", выставка редких фотографий, рассказывающих о разных этапах запечатлены истории японо-российских отношений, фестиваль "Японская весна", посвященный языку и культуре Страны восходящего солнца, Фестиваль региональных культур Японии и многие другие.

В июне лидеры России и Японии после встречи во время саммита "Большой двадцатки" объявили о решении провести в 2020 году Год межрегиональных обменов между Японией и Россией. "Мы хотим в рамках этого перекрестного года способствовать развитию таких отношений между нашими странами, в которых заметную роль играли бы самобытные традиции и особенности различных регионов России и Японии", - сказал Иидзима.