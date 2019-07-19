Шведский суд продлил арест американского рэпера A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 19 июля. /ТАСС/. Окружной суд Стокгольма удовлетворил в пятницу запрос прокуратуры о продлении до 25 июля срока содержания под стражей американского рэпера A$AP Rocky, задержанного полицией 3 июля после драки в центре Стокгольма. Об этом сообщает телеканал SVT.

Суд считает, что в случае освобождения из-под стражи артист может уехать из страны.

Мировая звезда рэпа A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять американца под стражу. Сам исполнитель утверждает, что невиновен. По версии рэпера, на него было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

Рокки был запечатлен на видео, когда он и его сопровождение подрались с молодым человеком на улице в Стокгольме. Исполнитель, в свою очередь, опубликовал в своих социальных сетях запись, в которой рассказывается о причине драки. На ней видно, что пострадавший в сопровождении еще одного человека следует за рэпером, а также дергает наушники на голове телохранителя. На видео также слышен голос женщины, объясняющей, что этот мужчина приставал к ней и ее подруге.

Помимо Рокки в рамках того же дела арестованы еще два человека. Один из них - телохранитель исполнителя - подал встречный иск против пострадавшего. По нему проводится параллельное предварительное расследование, дело классифицируется как оскорбление, нападение и попытка нападения.

Помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш приехал в пятницу в Швецию, чтобы встретиться с тремя задержанными американскими гражданами, а также с сотрудниками МИД и Министерства юстиции Швеции.