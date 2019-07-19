Беглов: в Петербурге ограничат проход на крыши, чтобы прекратить нелегальные экскурсии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Проход на крыши зданий в Санкт-Петербурге будет ограничен с помощью замков на дверях чердачных помещений, также подъезды будут контролироваться камерами наблюдения, чтобы пресечь незаконные экскурсии по зданиям, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.

"Экскурсии по крышам - это проблема, поэтому мы сейчас вводим в парадных систему видеонаблюдения, а также ставим чердачные перекрытия под охрану - взломать будет сложно, врезные замки", - сказал Беглов.

Беглов отметил, что прогулки по крышам являются опасными как для самих туристов, так и для жильцов дома, так как туристы повреждают металлические кровли на домах, а также несанкционированный вход на чердачные помещения открывает доступ злоумышленникам к коммуникациям здания.

Экскурсии по крышам исторических зданий являются популярным развлечением как для жителей, так и для гостей Петербурга. В интернете можно найти множество сайтов, которые предлагают такие услуги, в том числе с онлайн-записью, гарантируя при этом безопасность туристов. Однако зачастую никаких договоренностей с собственниками зданий о проведении подобных экскурсий организаторы не имеют.