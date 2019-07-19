Финский инвестор рассчитает стоимость экологической переработки отходов для Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июля. /ТАСС/. Финская компания оценит стоимость строительства биогазовых станций для переработки отходов в Карелии в рамках национального проекта "Эколология" и пересмотра территориальной схемы обращения с мусором в регионе. Технология позволит заменить сжигание мусора экологически безопасной переработкой ТКО.

"Предложенная Doranova Oy технология "Хардфем" запатентована и предполагает экологически чистую переработку отходов. В настоящее время инвестор производит необходимые расчёты применения "Хардферм" в Карелии", - говорится в сообщении пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

Ранее сообщалось, что модель территориальной схемы обращения с отходами в Карелии предполагает строительство котельных, работающих на RDF-топливе, которое делается из неорганического мусора, который невозможно переработать. Технология "Хардфем", разработанная финскими специалистами, предполагает еще более экологичный способ работы с мусором. Под воздействием жизнедеятельности специальных микроорганизмов в биологическом реакторе органические отходы превращаются в биогаз, состоящий из метана и углекислого газа. Остатки производства используют для создания биогрунта, который можно применять для выращивания лесов и при благоустройстве. Биогаз используют для отапливания домов.

"Возможен вариант получения из биогаза сжатых газов: метана и СО2, которые могут перевозиться цистернами, и отапливать дома жителей северных районов Карелии, что особенно актуально сегодня, когда мы понимаем, что газ в ближайшее время туда не придет", - отметил министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.

Возможности станций также предполагают работу с неорганическими отходами, которые невозможно переработать. Речь идет о мелких камнях, песке, частицах пластика, стекла и прочем. Из них производится техногрунт. Его применяют для рекультивации свалок и при строительстве дорог.

Одна биогазовая станция может перерабатывать до 12 тыс. отходов в год. По предварительным расчетам ведомства, Карелии необходимо 12 таких установок.