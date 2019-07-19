Путин: власть обязана напрочь исключить чванство и хамство в отношении простых граждан

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от властей любого уровня не допускать хамства в отношении простых граждан, а относиться к ним с уважением.

"Я думаю, что не открою никакой новой истины, если скажу, что главная цель любой власти, любого уровня власти - и муниципального, и регионального, и федерального - заключается в том, чтобы создать для людей достойные условия для жизни, особенно если люди попали в такую сложную ситуацию, как сейчас здесь в регионе, где мы находимся", - сказал он в пятницу на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

По словам президента, "в этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство".

"К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", - сказал глава государства.