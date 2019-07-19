Путин: пострадавшие от паводков в Иркутской области должны иметь право сами выбрать жилье

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил не навязывать жителям районов Иркутской области, пострадавшим от паводка, предложения по предоставлению жилья, а дать им возможность сделать выбор самостоятельно.
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На совещании по ликвидации последствий наводнения главе государства рассказали, что есть разные варианты предоставления пострадавшим гражданам жилья, включая квартиры на вторичном рынке и в строящихся домах.
В связи с этим будет подготовлено соответствующее предложение правительству.
"Предлагать, только навязывать не нужно", - заявил Путин.