Путин: пострадавшие от паводков в Иркутской области должны иметь право сами выбрать жилье

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил не навязывать жителям районов Иркутской области, пострадавшим от паводка, предложения по предоставлению жилья, а дать им возможность сделать выбор самостоятельно.

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На совещании по ликвидации последствий наводнения главе государства рассказали, что есть разные варианты предоставления пострадавшим гражданам жилья, включая квартиры на вторичном рынке и в строящихся домах.

В связи с этим будет подготовлено соответствующее предложение правительству.

"Предлагать, только навязывать не нужно", - заявил Путин.