Французские синоптики зафиксировали самую высокую за всю историю страны температуру

ТАСС, 19 июля. Французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру, когда-либо отмечавшуюся на территории страны - в городе Верарг (южный департамент Эро) столбик термометра в июне показал 46 градусов по Цельсию. Об этом в пятницу на своем сайте сообщила метеорологическая служба Meteo France.

При этом ранее синоптики сообщали о температурном рекорде в 45,9 градуса в южном городе Галларг-ле-Монтюё (департамент Гар). Последний раз подобная жара была зафиксирована 12 августа 2003 года также на юге Франции.

Как отмечают метеорологи, Франция занимает шестое место в списке стран, в которых была отмечена рекордно высокая температура, - после Греции (48 градусов), Португалии (47,4), Испании (47,3), Италии (47,2) и Боснии и Герцеговины (46,2).

Аномально жаркая погода установилась в конце июня во многих европейских странах. Как сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние пять лет (2015-2019 гг.) стали самыми жаркими за всю историю их наблюдений.