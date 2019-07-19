Скворцова: на восстановление больниц в Иркутской области нужно дополнительно 4 млрд рублей

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. По оценкам Минздрава, необходимо дополнительно 4 млрд рублей на ремонт и строительство новых больниц в районах Иркутской области, пострадавших от паводка, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"В настоящее время проводится анализ и расследование по тому, в каком объеме необходимы восстановительные работы. Значит, письмо Минздрав направил в МЧС и министерство строительства с решением вопроса о выделении дополнительных бюджетных ассигнований. По нашим расчетам, это около 4 млрд рублей будет с учетом строительства", - заявила Скворцова.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тыс. жилых домов. От паводка пострадали более 38 тыс. человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.