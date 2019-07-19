Путин поручил МВД аккуратно контролировать расходование денег для пострадавших от паводка

Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями, после чего провел совещание по ликвидации последствий наводнения.

"Александр Владимирович, мы с Вами говорили уже, конечно, нужно следить за соблюдением законов, внимательно контролировать ситуацию, связанную с расходованием денежных средств, но делать это аккуратно. Людям не нужно мешать работать", - сказал Путин, обращаясь к замглавы МВД Александру Горовому.