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Паводок в Иркутской области

Путин поручил МВД аккуратно контролировать расходование денег для пострадавших от паводка

Глава государства 19 июля посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил МВД аккуратно контролировать расходование денежных средств, предназначенных пострадавшим от паводка районам Иркутской области, чтобы контроль не мешал работе людей.

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Паводок в Иркутской области. Главное

Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями, после чего провел совещание по ликвидации последствий наводнения.

"Александр Владимирович, мы с Вами говорили уже, конечно, нужно следить за соблюдением законов, внимательно контролировать ситуацию, связанную с расходованием денежных средств, но делать это аккуратно. Людям не нужно мешать работать", - сказал Путин, обращаясь к замглавы МВД Александру Горовому.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПаводок в Иркутской области
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