Дети из зоны подтопления в Иркутской области отдохнут в санатории на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Группа из 70 детей и подростков из пострадавших от наводнения районов Иркутской области прибыла в Ставропольский край для оздоровления, они будут проходить реабилитацию в санатории в Кисловодске в течение 21 дня, сообщила в пятницу пресс-служба главы края Владимира Владимирова.

"На Ставрополье прибыли дети из пострадавших от наводнения территорий Иркутской области. На железнодорожном вокзале Минеральных Вод вместе с волонтерами детей встретил губернатор Владимир Владимиров. Всего в Ставропольский край приехали 70 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Они пройдут реабилитацию на базе санатория "Пикет" в Кисловодске в течение 21 дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего край планирует принять 220 детей из Иркутской области. В случае поступления дополнительных заявок, это количество может быть увеличено.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь человек числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Повреждено 22 автомобильных моста.