Более 2 млрд рублей направят на закупку машин для доставки пожилых селян в медучреждения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. автотранспортных средств для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации будет приобретено в рамках федерального проекта "Старшее поколение". На эти цели предусмотрено 2,27 млрд рублей в федеральном бюджете, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

"На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 2,27 млрд рублей. Планируется приобрести более 1,4 тыс. единиц автотранспортных средств для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации", - рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что проект реализуется в 2019 году за счет средств федерального бюджета в 82 регионах страны, в которых имеются сельские территории.

"Такая мера позволит повысить для лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доступность услуг по оказанию медицинской помощи, в том числе по проведению дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, а также развить сеть мобильных бригад, тем самым повысив доступность социальных услуг для граждан пожилого возраста на селе", - уточнили в Минтруде. Как отметили в ведомстве, в рамках проекта обязательно должен быть приобретен автотранспорт российского производства.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.