Абызов на допросе в СИЗО вновь не признал себя виновным

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следователь по инициативе обвиняемого в мошенничестве бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова допросил его в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат экс-министра Александр Аснис.

"Только что в следственном изоляторе "Лефортово" по ходатайству самого Михаила Абызова следователем СК был проведен допрос нашего подзащитного. В ходе допроса Михаил заявил, что ему до настоящего времени так и не разъяснено существо предъявленного обвинения, несмотря на его многочисленные ходатайства, что лишает его возможности понять обвинение и эффективно защищаться", - рассказал адвокат.

По словам Асниса, Абызов по-прежнему не признает себя виновным и уверен, что предъявленные ему обвинения являются надуманными. "В частности, по мнению Абызова, обвинения в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), продиктованы желанием следствия оказать на него психологическое давление с целью склонить к самооговору и оговору иных лиц, а также служат прикрытием для обоснования ходатайств о продлении срока содержания под стражей, а также ареста принадлежащего ему и его родственникам имущества", - пояснил адвокат.

Как отметил адвокат, Абызов в своих показаниях предоставил следствию неопровержимые доказательства того, что он не только не создавал преступное сообщество, не руководил им, не оказывал влияния, но и объективно не мог заниматься вменяемой ему преступной деятельностью. "В то же время Михаил Абызов подтвердил свою готовность давать подробные показания при условии разъяснения ему следствием обвинения и надлежащего изложения в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого вменяемых ему преступлений в строгом соответствии с законом", - резюмировал адвокат Аснис.

В пятницу Telegram-канал "Кремлевский безбашенник" написал, что Абызов якобы намерен заключить сделку со следствием по инициативе своей защиты. По словам Асниса, эта информация не соответствует действительности и является фейком.