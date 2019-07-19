Путин ввел режим электронной визы для иностранцев, приезжающих в Санкт-Петербург

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому режим электронной визы распространен на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов", - говорится в указе.

В нем также уточняется, что "за выдачу электронных виз консульский сбор не взимается", а "иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию через пункты пропуска на основании электронных виз, имеют право на свободу передвижения в пределах территорий г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Электронная виза будет выдаваться с разрешенным сроком пребывания в РФ не более восьми суток.

Президент поручил правительству "определить особенности оформления электронных виз иностранным гражданам и их въезда в Российскую Федерацию через пункты пропуска на основании электронных виз; утвердить до 1 октября 2019 г. перечни иностранных государств, граждане которых могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации через пункты пропуска на основании электронных виз".

"Порядок въезда в Российскую Федерацию, пребывания на территории Российской Федерации и выезда из Российской Федерации иностранных граждан, установленный настоящим Указом, применяется до введения федеральным законом действующей на всей территории Российской Федерации единой электронной однократной визы, на основании которой иностранные граждане смогут въезжать в Российскую Федерацию на короткий срок", - отмечается в документе.

Встреча с Бегловым

О намерении подписать указ о режиме электронной визы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Путин сообщил в четверг на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Президент отметил, что с этой просьбой Беглов обращался пару месяцев назад, и он со своей стороны давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан. Врио губернатора обратился к Путину с просьбой с 1 октября ввести режим электронной визы в городе, что, по его мнению, будет способствовать развитию туризма в регионе.

В марте 2017 года Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года.