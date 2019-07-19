Европейские авиавласти сообщили об угрозе потери контроля над Airbus A321neo при посадке

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Европейское агентство по авиационной безопасности предупредило об угрозе потери контроля над самолетами Airbus A321neo во время маневров при автоматическом заходе на посадку, то есть при помощи бортового компьютера. Об этом сообщила в пятницу газета Die Welt.

В агентстве отметили, что при определенных обстоятельствах может произойти "чрезмерная реакция" при наклонении самолета вперед-назад, что грозит привести к потере контроля над воздушным судном. В агентстве тем не менее подчеркнули, что подобные проблемы нельзя сравнивать со сбоями в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") лайнеров модели Boeing - 737 MAX.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

Как пишет Die Welt, опасная ситуация может возникнуть лишь при совпадении ряда факторов. В компании Airbus заверили, что недостатки не были выявлены в находящихся в эксплуатации самолетах. Производитель утверждает, что поддерживал европейское агентство по авиабезопасности в том, что касается публикации предупреждения.

Окончательное решение проблемы Airbus намерен предложить в третьем квартале 2020 года.