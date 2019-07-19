Турчак: врио главы Севастополя способен справиться с задачами по ФЦП и другим проектам

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев обладает качествами, которые позволят ему справиться с задачами, поставленными в рамках федеральной целевой программы развития Крымского полуострова и других проектов, уверен секретарь генсовета "Единой России", член Совета Федерации Андрей Турчак.

"Я считаю, что Михаил Владимирович с этой тяжелой задачей, комплексной, связанной не только с ФЦП, но и другими <…> справится. Он открытый, он честный, <...> он не прячется в кабинете", - сказал Турчак журналистам.

Он добавил, что жителями города "есть с чем сравнивать" работу нового врио губернатора.

Ранее Турчак вместе с Развожаевым осмотрел проблемные дворы в Гагаринском районе города. Жители района поднимали вопросы о ремонте проездов к домам, благоустройстве дворов, проблемах приватизации служебного жилья, выданного военным до 2014 года, и другие.

После беседы с горожанами Турчак попросил жителей рассказывать партии о том, как продвигается решение их проблем.