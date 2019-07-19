Синоптики прогнозируют небольшие дожди с грозами в районе проведения фестиваля "Нашествие"

ТАСС, 19 июля. Синоптики прогнозируют с 19 по 21 июля в районе проведения рок-фестиваля "Нашествие" в Тверской области кратковременные дожди и грозы с отдельными порывами ветра до 17 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды со ссылкой на данные Росгидромета.

"Кратковременные дожди, во второй половине дня грозы. Ветер южный 5-10 м/с, при грозе отдельные порывы 12-17 м/с [19 июля]. Прогноз погоды с 9:00 по местному времени 20 июля до 9:00 по местному времени 21 июля - переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с, при грозе отдельные порывы 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, в ночь с 20 на 21 июля осадков в районе поведения фестиваля не ожидается, а порывы ветра не превысят 7 м/с. Вечером в пятницу воздух прогреется до плюс 16 градусов, а уже днем 20 июля столбик термометра поднимется до отметки в 22 градуса тепла. В ночь на воскресенье прогнозируется похолодание до плюс 10-12 градусов.

"Нашествие" - один из крупнейших музыкальных фестивалей в России и СНГ, проходит с 1999 года, с 2009 года он получил постоянную прописку в Большом Завидове Тверской области. В этом году партнером "Нашествия" является госкорпорация "Роскосмос", фестиваль пройдет с 19 по 21 июля.