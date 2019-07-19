Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе платформы Office 365

ТАСС, 19 июля. Сбой в работе платформы Office 365, которая является программным продуктом Microsoft, наблюдается в пятницу в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Office 365 наблюдаются с 10:06 по времени Восточного побережья США (17:06 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Индии, Австралии, Японии, Великобритании, Нидерландах и в других европейских странах. О сбоях в России не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывают проблемы с работой почтового клиента Outlook (около 47%), 38% сообщают о проблемах с подключением к серверу, еще порядка 14% заявили о сбоях в работе сервиса Exchange.