После массовой драки в селе Чемодановка под Пензой открыли отделение полиции

ПЕНЗА, 19 июля. /ТАСС/. Отделение полиции впервые открыто в селе Чемодановка Пензенской области, где 13 июня произошла массовая драка, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Отделение полиции открыто в Чемодановке. В нем работают шесть человек", - отметила собеседница агентства.

Открыть первое отделение полиции в Чемодановке поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Ранее он сообщал, что конфликт в селе произошел на бытовой почве "между коренными местными жителями и цыганами".

В результате драки 13 июня два человека были госпитализированы, один из них, 34-летний Владимир Грушин, скончался в больнице. Второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в областной больнице, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В драке пострадали еще три человека.

Для установления причастности к происшествию в полицию были доставлены более 170 человек, 28 представителей цыганской общины задержаны. По решению суда они заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ - об убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.