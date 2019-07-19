Спрос на визы в Японию в Петербурге после смягчения визового режима ежегодно растет на 30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Число обращений за японской визой в генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге растет на 30% ежегодно после смягчения визового режима с Россией в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС генконсул Японии в городе Ясумаса Иидзима.

Японские власти с 1 января 2017 года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам в соответствии с договоренностью, приуроченной к состоявшемуся в декабре 2016 года визиту президента РФ Владимира Путина в Японию.

"Количество заявлений на японскую визу увеличивалось с каждым годом и до этого, но после смягчения визового режима для граждан Российской Федерации с января 2017 года количество принимаемых нашим консульством заявлений ежегодно возрастает примерно на 30%. Динамика количества поданных заявлений на визу в Японию следующая: в 2016 году было подано 3,6 тыс. заявлений, в 2017-м - уже 5,1 тыс., то есть на 38% больше, чем в предыдущем году, а в 2018-м мы получили 6,5 тыс. заявлений - еще на 29% больше", - сказал собеседник агентства.

Генконсул отметил, что поступает множество обращений, в которых в качестве пункта назначения туристической поездки значатся Токио, Осака или Киото. "Однако в последнее время увеличилось количество поездок в Окинава и Хоккайдо", - добавил он.

По его данным, каждый год Санкт-Петербург посещает около 17,4 тыс. граждан Японии. "Их привлекают прекрасный облик города с отреставрированными зданиями XVIII и XIX веков, одни из лучших в мире музеев и театров. И кроме того, в последние годы стало больше ресторанов с отменной кухней", - сказал Иидзима, выразив уверенность, что число японских туристов в Петербурге будет расти.

В качестве сдерживающего рост турпотока фактора он назвал отсутствие прямого авиарейса, связывающего Петербург с Японией.

Высокий интерес к Японии

Генеральный консул отметил, что среди жителей Петербурга в последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к Японии и японской культуре. "Здесь есть и люди, которые довольно много знают о таких видах японского искусства, как икебана, кюдо (японское искусство стрельбы из лука - прим. ТАСС), об искусстве чайной церемонии. Когда мы организовали представление театра кабуки, свободные места в зрительном зале закончились в одночасье. В то же время среди молодежи очень много интересующихся такими явлениями японской массовой культуры, как, например, косплей или аниме", - сказал Ясумаса Иидзима.

Он также отметил, что из года в год растет число организаций, участвующих в проводимых в Петербурге и Ленинградской области фестивалях "Японская весна" и "Японская осень". "Очень много мероприятий было, но я хочу подчеркнуть - инициатива принадлежала петербуржцам и была поддержана нашим консульством", - добавил он.

В июне лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ после встречи во время саммита "Большой двадцатки" объявили о решении провести в 2020 году Год межрегиональных обменов между Японией и Россией. "Мы надеемся, что Санкт-Петербург будет играть важную роль и во взаимоотношениях с нашей страной на уровне регионов", - сказал Ясумаса Иидзима.

Перспективы для бизнеса

Генконсул выразил надежду, что объявленный год, в частности, положит старт продвижению средних и мелких предприятий из регионов Японии в Санкт-Петербург. По его мнению, это "будет способствовать повышению качества жизни жителей города, а также развитию гуманитарных обменов между Россией и Японией".

По его данным, в настоящее время в Петербурге свою деятельность ведут около 50 японских компаний. На сегодняшний день наиболее крупные японские производства в Петербурге относятся к сферам автомобилестроения и машиностроения. "В будущем мы надеемся на инвестиции в фармацевтику и разработку программного обеспечения", - сказал Ясумаса Иидзима, отметив, что Петербург, в частности, рассматривается как одна из возможных площадок для создания совместного производства лекарственных препаратов.

"Этот город уступает Москве по количеству японских компаний, однако именно Санкт-Петербург является центром японской промышленности в России. Инвестиционный климат здесь хороший, город является крупным логистическим центром и, что еще важнее, обладает богатой культурой и традициями. И все вышеперечисленные факторы только способствуют развитию японского бизнеса в этом городе", - отметил генконсул.