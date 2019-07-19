Германия выделила еще €2 млн ООН на помощь беженцам и мигрантам в Ливии

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Германия выделяет дополнительно €2 млн в качестве гуманитарной помощи мигрантам и беженцам в Ливии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Положение беженцев и мигрантов в Ливии совершенно неприемлемое, мы должны немедленно помочь в разрешении этой ситуации", - отметил он. "В этом деле мы хотим прежде всего поддержать Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев", - подчеркнул Маас.

"Люди на месте нуждаются в соответствующем уходе и достойном человека размещении. Но им прежде всего необходима безопасность", - отметил он. "В связи с этим необходимо срочно эвакуировать оттуда [из центров для мигрантов] нуждающихся в защите", - считает Маас. "По этим причинам мы увеличили наш вклад для управления на €2 млн, до €5 млн", - сообщил он.