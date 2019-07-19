Членам Greenpeace во Франции запретили приближаться к вагонам с радиоактивными отходами

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Парижский суд запретил в пятницу активистам экологической организации Greenpeace приближаться к железнодорожным составам, перевозящим радиоктивные материалы, в частности радиоактивные отходы. Об этом сообщило агентство France Presse.

Иск против международной экологической организации подала крупнейшая в мире французская корпорация ядерных технологий Orano (прежнее название - Areva). Суд, изучив обстоятельства дела, постановил, что активистам-экологам временно, на период до 25 сентября, будет запрещено приближаться ближе 250 метров к железнодорожным составам, в которых перевозят радиоактивные отходы два филиала Orano.

Запрет распространяется на всех лиц, входящих в Greenpeace, а также на персонал организации.

К 25 сентября во Франции должны завершиться общественные дебаты относительно того, каким образом следует поступать на территории французской метрополии с радиоактивными отходами.

Различные экологические организации на протяжении целого ряда лет проводят во Франции акции по блокированию перемещения железнодорожных составов, перевозящих радиоактивные отходы и ядерное топливо. Речь идет как о поездах, прибывающих во Францию из других стран, так и о внутренних перевозках. Также в стране продолжается серия протестов против планов властей создать на востоке страны крупное подземное хранилище для отработанного топлива АЭС, а также для различного радиоактивного мусора, в частности элементов демонтируемых атомных станций.

Франция с 58 реакторами, установленными на 19 АЭС, находится на втором месте в мире по размерам своего ядерного технологического парка. Целый ряд реакторов уже подверглись модернизации для продления первоначального срока деятельности. Более 34 энергоблоков АЭС построены более 30 лет назад, возраст еще более двух десятков превышает 20 лет. В настоящее время 13 старых энергоблоков АЭС окончательно остановлены, при этом на трех ведутся работы по демонтажу.