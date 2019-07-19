Тобольские врачи научились оперативно лечить пациентов с переломом шейки бедра

ТАСС, 19 июля. Врачи из Тобольска научились оперативно лечить пациентов с переломом шейки бедра благодаря проведению операций в первые часы после травмы, пока состояние здоровья пациента еще не ухудшилось. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Главная задача врачей-травматологов областной больницы № 3 - делать все более качественные операции и как можно раньше возвращать пациентов к их повседневным делам, чтобы человек активизировался сразу же - мог вставать и двигаться на следующий день. Современная тактика тобольских травматологов предполагает хирургическое лечение в первые часы после травмы. Пока состояние здоровья пациента компенсировано и не ухудшилось, врачи в экстренном порядке оперируют пострадавшего и восстанавливают опороспособность сломанной конечности", - говорится в сообщении.

Данной методикой врачи поделились с коллегами на прошедшей накануне региональной научно-практической конференции, на которую собралось более 40 специалистов из России.

Заведующий травматологическим отделением областной больницы № 3 Алексей Гринь отметил, что с каждым годом становится все больше пациентов пожилого возраста с переломами шейки бедра и вертельной области.