В Сербии зафиксирован опасный уровень ультрафиолетового излучения

БЕЛГРАД, 19 июля. /ТАСС/. В столичном регионе Сербии зафиксирован опасный уровень ультрафиолета. Об этом сообщил в пятницу Гидрометцентр страны.

Ожидается, что несмотря на температуру в 30 градусов по Цельсию УФ-индекс (показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения) достигнет восьми баллов по 11-балльной шкале. "С 10 до 17 часов я не рекомендовал бы согражданам выходить на улицу. Если есть неотложные дела, то необходимо использовать соответствующую одежду, а также солнцезащитные кремы", - приводит национальное ТВ рекомендации специалиста по кожным заболеваниям Александара Адамовича.

"Излучение выше, чем ближе находится человек к экватору. В наших краях обычно излучение не очень высокое, однако следует учитывать, что на него влияют близость к морю и высота над уровнем моря. Чем ближе к морю и чем выше в горах находится человек, тем большему излучению он подвергается", - говорит Адамович.

Специалисты предупреждают, что рост индекса излучения ожидается в предстоящие выходные и призывают людей учитывать этот фактор при планировании отдыха.

По данным Всемирной организации здравоохранения, УФ-индекс является важным средством предупреждения населения о необходимости применения солнцезащитных средств. Заметный рост заболеваемости раком кожи людей со светлой кожей во всем мире в значительной степени связывают с чрезмерным воздействием солнечного УФ-излучения.