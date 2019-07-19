На благоустройство села Чемодановка направят более 100 млн рублей

ПЕНЗА, 19 июля. /ТАСС/. Финансирование работ по благоустройству села Чемодановка Пензенской области, где 13 июня произошла массовая драка, составит около 100 млн рублей до 2025 года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

В результате драки пострадали четыре человека, два были госпитализированы, один из них умер в больнице. По словам губернатора области Ивана Белозерцева, конфликт произошел на бытовой почве "между коренными местными жителями и цыганами". Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ - об убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.

"По словам врио главы администрации Чемодановского сельсовета Николая Кузнецова, до 2025 года здесь будут выполнены работы по созданию комфортной городской среды на сумму порядка 100 миллионов рублей. В этот объем входят мероприятия по ремонту дорог и внутридворовых территорий, реконструкции общественных мест, скверов, школы, участкового пункта полиции и еще ряда социальных объектов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти разработают дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке, а также решат проблемы с ремонтом дорожной и транспортной инфраструктуры. Управление Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе взяло на особый контроль рассмотрение обращений жителей села, в том числе по вопросам создания отделения полиции, благоустройства территорий, водоснабжения, медобслуживания, ремонта дорог.

Как отметили в пресс-службе, на программу по формированию современной городской среды выделят 9,6 млн рублей. Сейчас в селе оборудована зона отдыха "Для всей семьи" в микрорайоне Светлая поляна. До конца 2019 года будет также реконструирован парк культуры и отдыха "Центральный". "К новому учебному году будут капитально отремонтированы три кабинета местной школы. Все ремонтные работы и оснащение кабинетов школы планируют завершить в сжатые сроки - к середине августа", - уточняется в сообщении.

Кроме того, к 1 августу будет завершен ремонт одной из главных дорог села - улицы Фабричной протяженность 870 метров. Стоимость проекта составила 7 млн рублей.