Отдых по путевкам в санаториях предлагают возродить на Кубани

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Систему корпоративного оздоровления и лечения по путевкам в санатории предлагают возродить на Кубани, что позволит повысить показатели внутреннего туризма в стране и поддержать санаторно-курортную отрасль на фоне серьезной конкуренции со стороны зарубежных курортов. Об этом заявили представители санаториев и здравниц Краснодарского края в ходе круглого стола на тему перспектив развития медицинского туризма в регионе.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России, в 2018 году на Кубани отдохнули 17 млн человек, это рекордный показатель. По мнению экспертов, принявших участие в круглом столе, санаторно-курортная отрасль испытывает не самые лучшие времена, потому что россияне чаще ставят в приоритет низкие цены на обычный отдых на побережье за рубежом, например, в Египте и Турции, вместо санаторно-курортного лечения и оздоровления в России. Они упомянули, что во времена СССР действовала практика, когда крупные предприятия направляли своих сотрудников на отдых в здравницы по путевкам, что положительно сказывалось на работе санаторно-курортного комплекса.

"С 2016 года во внутреннем туризме намечался определенный рост, он составлял примерно 6-8%. Очень большой был скачок внутреннего туризма в 2017 году, что было обусловлено закрытием Турции и Египта, в 2018 году рост произошел ввиду проведения чемпионата мира по футболу, но с точки зрения остальных, направление роста не было. В этом году мы ощущаем существенное падение рынка внутреннего туризма. Мы видим, что основные причины - это демпинг цен той же Турцией и Египтом, которые являются для нашей санаторно-курортной отрасли основными конкурентами, а также изменение финансового состояния, финансового благополучия населения России", - сказала управляющий акционер здравницы "Лаго-Наки" Татьяна Мамонтова.

Она пояснила, что сейчас учреждения регистрируют порядка 30% отказов от постоянных клиентов, которые ездили в санаторий каждый год, так как финансовое состояние семьи не позволяет людям воспользоваться услугами лечения и оздоровления, вместо этого россияне выбирают просто отдых без лечения на морском побережье. Негативную динамику отказов от оздоровления констатировали и в санатории "Лаба".

"На сегодняшний день гости нашего санатория в основном - это жители Краснодарского края - 50%, 10% - это приехавшие из близлежащих регионов: Адыгеи, Ставропольского края, 20% - Ростовская область и лишь остальное - это представители других регионов России, преимущественно Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Перед нами на сегодняшний день стоит задача расширить эти границы путем создания единого информационного поля. Но для санаторно-курортной отрасли прямая реклама не должна быть единственным источником привлечения клиентов, должна быть работа с корпоративными клиентами", - сказала главный менеджер по продвижению услуг учреждения Юлия Мацукова.

Пути решения проблемы

Заместитель главного врача по развитию и клиентскому сервису филиала "РЖД-Медицина" в Новороссийске Татьяна Бурсук отметила, что об услугах, предоставляемых конкретно их филиалом, клиенты узнают с помощью единого информационного сервиса, созданного головным офисом сети "РЖД-медицина". Но создание единого пространства для рекламы здравниц, по ее мнению, не сможет стать единственной панацеей, ведь среди россиян до сих пор бытует устоявшееся мнение, что в санатории едут якобы только люди пожилого возраста. Возрождение системы работы по путевками с корпоративными клиентами поддержал заместитель генерального директора по медицинской части старейшего санатория "Горячий Ключ" Евгений Калиниченко. Заведению в этом году исполнилось 155 лет, у него имеется подобный опыт работы.

"В советское время нас назначили главным гастроэнтерологическим курортом России, мы эту функцию выполняли. На сегодня системы принудительной отправки по путевкам в санатории на оздоровление нет. Мы крутимся, пытаемся выйти из той ситуации, в которую нас поставила наша экономика", - сказал Калиниченко.

Он пояснил, что для гостей, не располагающих большими финансовыми ресурсами, в санатории разработали короткие оздоровительные программы. "Мы выходим из сложившейся ситуации следующим путем: у нас каждый год 3 тыс. человек проходят лечение и 30 тыс. - оздоровление. Это те люди, которые могут себе позволить приехать на 10 дней [оздоровительный курс] и получить определенные виды процедур", - сообщил заместитель директора санатория.

Представитель здравницы "Лаго-Наки" отметила, что возрождение системы путевок в России станет возможным как раз с текущего года, так как в России введены определенные налоговые поблажки для предприятий санаторно-курортной отрасли, работающих с корпоративными клиентами. Однако кандидат медицинских наук офтальмолог клиники "Нью-Вижн" Александр Добрынца отметил, что даже этих мер может быть недостаточно. Клиника оказывает услуги по проведению лазерных операций коррекции зрения, услуги заведения могли бы позволить себе многие жители России, но порой стоимость поездки в регион превышает цену самой операции. "Есть предложения ввести некий налоговый режим и возвращать порядка 15% стоимости поездки", - сказал он.

Развитие туризма на Кубани

Ранее министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева заявляла, что регион планирует увеличивать турпоток за счет развития медицинского направления, на Кубани работают порядка 200 предприятий, которые оказывают качественные оздоровительные и медицинские услуги за вполне уместные, по ее словам, деньги, это 20% от общего количества подобных учреждений, существующих в РФ.

В Краснодарском крае созданы максимально комфортные условия для размещения отдыхающих. На Кубани 56 гостиниц и отелей региона предоставляют услуги по системе "все включено", 30 крупных гостиниц стали пятизвездочными по итогам классификации. Для гостей региона подготовлены более 620 объектов туристического показа, почти 300 экскурсионных и экскурсионных маршрутов, свыше 100 объектов аграрного туризма.