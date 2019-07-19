Нижегородский губернатор поручил открыть школу в Суроватихе к Дню Знаний

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Новая школа на 425 мест в поселке станции Суроватиха должна принять первых учеников 1 сентября текущего года. Такое поручение региональному Минобрнауки дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочего визита в Дальнеконстантиновский район, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.

Строительство образовательного учреждения в поселке началось еще в 2016 году, однако подрядчик не один раз срывал сроки ввода здания в эксплуатацию.

"Меня категорически не устраивают подобные срывы сроков, особенно, когда речь идет о детях. Прошу министерство образования и главу района взять на личный контроль своевременный запуск учебного процесса в новом здании. Первого сентября дети должны прийти учиться уже сюда", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Губернатор также проинспектировал ход работ по строительству детского сада на 60 мест в рамках национального проекта "Демография". В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с графиком производства работ. Техническая готовность объекта составляет около 65%.

"На сегодняшний день в поселке очередность для малышей от 1 года до 3 лет составляет 66 человек. Новый детский сад позволит полностью решить эту проблему. В рамках национального проекта мы должны создавать все условия для воспитания детей", - уточнил Никитин.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.