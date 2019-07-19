Собянин открыл первый юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в новом Центре художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках".

Чемпионат продлится с 19 по 21 июля. Право на проведение первого в истории чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниорок Россия получила в 2018 году. Прежде 13-15-летние гимнастки могли участвовать только в чемпионатах Европы и юношеских. В чемпионате принимают участие более 300 спортсменок 2004-2006 годов рождения из 62 стран.

"Весь мир знает, что такое "Лужники" по чемпионату мира по футболу, и знают, что "Лужники" являются лучшей футбольной ареной. И вот здесь, сейчас, сегодня в Лужниках открываются всему миру новые грани. Благодаря появлению уникального дворца художественной гимнастики Москва превращается в центр мировой художественной гимнастики. Поздравляю вас с этим событием. По сути дела, сегодня день рождения этого дворца. Очень замечательно, что этот день совпадает с большим знаменательным событием - с первым юниорским чемпионатом по художественной гимнастике", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что москвичи любят и ценят этот вид спорта, а также выразил уверенность, что благодаря чемпионату огромное количество людей будет больше увлекаться художественной гимнастикой. Отдельно Собянин выразил признательность Ирине Винер-Усмановой за воплощение идеи уникального центра художественной гимнастики.

"Спасибо федерации художественной гимнастики, которая согласилась повести этот праздник в Москве. Спасибо всем организаторам. С праздником и добро пожаловать в Москву", - заключил Собянин.