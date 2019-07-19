Адвокат: усыновившая детей однополая семья сейчас находится за рубежом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Семья, из-за которой СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников столичной соцзащиты, находится в отпуске за границей, но следит за ходом дела. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат Максим Оленичев, который представляет интересы семьи.

"В настоящее время семья вместе с детьми находится в отпуске за рубежом. Пока что речи не идет о том, чтобы покидать Россию навсегда, однако они следят за уголовным делом и будут приминать решение о своем возвращении в зависимости от его развития", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, отдавших на усыновление детей однополой семье. "На сегодняшний день обвинение по данному делу никому не предъявлено, новых уголовных дел в связи с этой историей также не возбуждено. В пятницу прошли три обыска: у одного из моих клиентов, у его брата и у его отца, проживающего в Магнитогорске. Самого отца должны были сегодня опросить", - рассказал Оленичев. По его словам, в отношении его доверителей идет доследственная проверка. "Однако пока о ее ходе нам не сообщают", - отметил адвокат.

По данным следствиям, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков, проживая с другим мужчиной. "При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию", - добавили в СК. Следствие считает, что сотрудники соцзащиты "не предприняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В свою очередь глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что подобное уголовное дело возбуждено в РФ впервые. Сами члены однополой семьи с позицией следствия категорически не согласны. "Мои клиенты настаивают, что никакой пропаганды не было и не могло быть внутри семьи", - заключил Оленичев.