Систему единого проездного билета внедрят в Ростовской области к концу 2019 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Система единого билета для проезда на нескольких видах транспорта заработает в Ростовской области в конце 2019 года. Регион заключил с "Единой транспортной дирекцией" соответствующее соглашение о развитии мультимодальных пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба правительства области.

"Внедрение системы единого билета позволит заблаговременно - за 90 дней до поездки - приобретать один проездной документ через электронные сервисы или кассы на весь маршрут путешествия, включая передвижение на поезде, самолете и автобусе", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта области Андрея Иванова, которые приводятся в сообщении, проект будут внедрять на популярных маршрутах. "Для пассажиров ощутимо повысится сервисная составляющая, а перевозчики смогут прогнозировать объем работы и на основе этих данных выстраивать свою хозяйственную деятельность", - цитирует пресс-служба Иванова.

Впервые единый билет начал действовать в Крыму в 2014 году. В июле 2019 года Курская область заключила с "Единой транспортной дирекцией" соглашение о создании подобной системы.