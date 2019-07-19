Патриарх Кирилл назначил первого викария

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил первого заместителя управляющего делами Московского патриархата епископа Воскресенского Дионисия своим первым викарием (епископом, не имеющим собственной епархии и помогающим епархиальному епископу в управлении). Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла <…> епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием Патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.

Предыдущий первый викарий патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений, покинет пост и станет главой Липецкой митрополии. Кроме того, он перестанет управлять Центральным и Южным викариатствами Московской городской епархии, отмечается на сайте РПЦ. Управляющим Центральным викариатством также назначен епископ Воскресенский Дионисий. Кроме того, он назначен председателем Комиссии по церковному имуществу и землевладениям при Епархиальном совете Москвы.

Епископ Дионисий был наречен во епископа 25 ноября 2011 года в патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве, и прошел епископскую хиротонию 27 ноября в Зачатьевском ставропигиальном монастыре. Богослужение возглавил патриарх Кирилл. Первым заместителем управляющего делами Московской патриархии и наместником Новоспасского ставропигиального монастыря он был назначен на заседании Священного Синода 26 февраля 2019 года.