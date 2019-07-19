В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, эту проблему можно решить с помощью разделений потоков транспорта.

"Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения. Одно из решений проблемы - разделение потоков транспорта. Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения", который является его структурным компонентом", - сказали в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что за шесть месяцев этого года количество дорожных аварий снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших - на 5,4%, а раненых - на 0,5%. Однако, по данным ГИБДД, в этом году отмечается рост всех показателей аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет.

В пятницу в Госавтоинспекции России состоялось совещание, где были подведены итоги работы инспекции за первое полугодие этого года.