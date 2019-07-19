Путин: объем вредных выбросов в Магнитогорске сократится к 2025 году на 15%

МАГНИТОГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Объем вредных выбросов со стороны промышленных предприятий Магнитогорска сократится к 2025 году почти на 15%. Соответствующее заявление сделал в пятницу на встрече с рабочими Магнитогорского металлургического комбината президент России Владимир Путин.

"Здесь должно быть сокращено не менее 20%. Если мне память не изменяет, где-то к 2025 году - почти 15%, в следующие пару лет - еще 5%", - заявил глава государства.

Путин напомнил, что, согласно новым требованиям законодательства, будет введен новый порядок контроля за принимаемыми в этой сфере решениями.

"Теперь не просто там какие-то благие пожелания будут работать, а соглашения между субъектами Федерации, регионом, между предприятием и подразделениями министерства экологии. Надеюсь, этот механизм заработает", - сказал президент.