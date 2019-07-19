Текслер: проблему нехватки мест в яслях Магнитогорска решат в 2021 году

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 19 июля. /ТАСС/. Дефицит мест в яслях Магнитогорска Челябинской области планируется устранить в 2021 году, сообщил на встрече президента РФ Владимира Путина с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината (ММК) врио главы региона Алексей Текслер.

Во время встречи с президентом одна из сотрудниц ММК сообщила о нехватке мест в детских садах.

"В этом году мы запустим садик на 85 мест вместе с ясельными группами. На следующий год будет построен садик на 290 мест - шесть-семь ясельных групп. В 2021 году построим еще один садик на 230 мест. И ваше поручение по обеспечению местами в детских садах детей в возрасте до трех лет выполним", - сказал Текслер.

Как сообщалось ранее, в 23 из 43 муниципалитетов области очереди для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет нет. В остальных муниципалитетах, включая Челябинск и Магнитогорск, охват дошкольным образованием составляет 60 с небольшим процентов.

Встреча состоялась в ходе рабочей поездки главы РФ, во время которой прошел запуск второй очереди агломерационной фабрики №5 - нового подразделения горно-обогатительного производства ММК.