Руководство лагеря в Крыму настояло на возвращении отравившихся детей в Татарстан 21 июля

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Руководство лагеря "Лучистый", где отравились 52 ребенка и пять вожатых из Татарстана, отказалось принимать их обратно после выписки. Они вернутся домой 21 июля, сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

"Несмотря на улучшившееся состояние здоровья детей из Татарстана, отравившихся 15 июля в детском лагере "Лучистый" в Евпатории, принято решение об их досрочном возвращении домой. <…> В воскресенье в Татарстан приедут только те дети, которые были госпитализированы, здоровые дети могут продолжить отдых в детском оздоровительном лагере "Лучистый", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на таком решении настояло руководство лагеря: оно отказалось принимать детей после выписки из медучреждения. "Администрация лагеря опасается новых вспышек инфекции, поэтому в воскресенье заберем детей домой", - цитирует пресс-служба министра по делам молодежи Дамира Фаттахова.

Детей, которых во время поездки будут сопровождать вожатые, доставят в Татарстан чартерным рейсом. Родителям намерены выплатить компенсацию за неиспользованные дни отдыха, по возвращении в регион детям предложат альтернативные варианты.

В пресс-службе отметили, что дальнейшее сотрудничество с лагерем уточняется и обсуждается с родителями. Если они не захотят отправить детей в "Лучистый" на другие смены, им предоставят альтернативные варианты.