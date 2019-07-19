В США экс-наркобарона Хоакина Гусмана доставили в тюрьму самого строгого режима

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Бывший главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка, приговоренный к пожизненному заключению, доставлен в тюрьму максимально строгого в США режима в штате Колорадо. Об этом сообщили в пятницу ТАСС представители Федерального бюро тюрем США.

"Мы можем подтвердить, что Хоакин Гусман находится под стражей Федерального бюро тюрем в американском пенитенциарном учреждении ADX Florence (тюрьма максимально строгого режима "Флоренс" - прим. ТАСС) в городе Флоренс в штате Колорадо", - говорится в заявлении бюро. Эту информацию также подтвердила ТАСС по телефону представитель юридической конторы адвоката Джеффри Лихтмана, который представлял Гусмана на судебном процессе.

В тюрьме "Флоренс" часто содержат тех, кого признали виновными в террористической деятельности. В числе ее узников рассылавший по почте бомбы математик Тед Казински по прозвищу "Унабомбер", выходец из Кувейта Рамзи Юсеф - организатор теракта 1993 года во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Там также содержат Джохара Царнаева, приговоренного к смертной казни за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году.

Заключенным в данной тюрьме запрещены практически любые контакты с внешним миром и между собой. Покинуть камеру узники могут только в наручниках и кандалах.

О бывшем наркобароне

В четверг Гусман был приговорен к пожизненному тюремному заключению, а также дополнительно еще 30 годам тюрьмы. Кроме того, суд требует, чтобы он выплатил штраф в размере $12,6 млрд.

Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. До этого он дважды совершал побеги, в том числе в 2015 году из камеры в мексиканской тюрьме строгого режима Альтиплано. Тогда Гусману удалось выбраться на свободу по туннелю длиной около 1,5 км, прорытому его сообщниками на глубине 10 метров. После побега из Альтиплано мексиканские власти в январе 2016 года смогли задержать Гусмана в городе Лос-Мочис в штате Синалоа. Наркобарон был возвращен в ту же тюрьму, а режим его содержания был ужесточен.

В феврале жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. Тогда суд постановил, что возможность досрочного освобождения Гусмана исключена.