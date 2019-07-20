Задержанный на сутки самолет из Якутии прибыл в Южно-Сахалинск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Самолет, следовавший по маршруту Якутск - Хабаровск - Южно-Сахалинск, в субботу утром прибыл в пункт назначения после почти 24-часовой задержки. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.

"Самолет приземлился в 08:36 по местному времени (00:36 мск)", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром самолет был задержан по решению авиакомпании "Якутия". В пресс-службе не стали пояснять причину переноса, уверив, что воздушное судно находится в исправном состоянии и причиной задержки не послужили поломки или технические неполадки. Вылета в Якутске ожидали 57 пассажиров.