"Дни Хайнаня" пройдут 21-23 июля в садоводческом "Экспо" в Пекине

ХАЙКОУ /Китай/, 20 июля. /ТАСС/. Серия мероприятий под девизом "Дни Хайнаня" пройдет 21-23 июля на территории Пекинской международной садоводческой выставки "Экспо-2019". Как сообщила газета "Хайнань жибао", южная китайская провинция Хайнань представит в столице творческий, туристический и экономический потенциал региона.

На протяжении трех дней на площадке "Экспо" будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы провинции, пройдут театральные представления, состоится презентация пилотной зоны свободной торговли Хайнаня, экономического потенциала региона и его туристической индустрии. Посетители смогут узнать о парках и достопримечательностях южной провинции, особое внимание организаторы мероприятия уделят экологии острова и сфере садоводства Хайнаня.

22 и 23 июля будут посвящены административному центру провинции - городу Хайкоу и курортному городу Санья - одному из наиболее популярных туристических направлений у китайских и иностранных туристов.

Южный китайский регион представит на "Экспо" сувениры и изделия своих мастеров, а также продукцию пищевой промышленности и изделия местных кулинаров.

Пекинская международная садоводческая выставка "Экспо-2019" - крупномасштабное мероприятие с участием 86 стран и 24 международных организаций. Она проходит с 29 апреля по 7 октября под девизом "Живи с зеленью, живи лучше". Выставочные павильоны расположены в районе Яньцин на северо-западной окраине Пекина, недалеко от нее в 2022 году будут проходить зимние Олимпийские игры. По данным оргкомитета, площадь экспозиции составляет 960 гектаров, на ней высажены свыше 220 тыс. деревьев и кустарников, а также большое количество цветов.