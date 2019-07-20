Супруг Инны Чуриковой рассказал, что актриса постепенно идет на поправку

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в 18 июля получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", постепенно идет на поправку. Об этом ТАСС в субботу сообщил муж актрисы режиссер Глеб Панфилов.

"Я не берусь комментировать [ее состояние]. Но она идет на поправку постепенно", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что актриса была переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов, ее состояние врачи оценивали как средней тяжести.

Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Ранее он рассказал ТАСС, что Чурикова была госпитализирована после падения.

Об актрисе

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву. Позже Чурикова поступила в Щепкинское училище, которое с красным дипломом окончила в 1965 году, и стала работать в Московском ТЮЗе.

Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу "Морозко", где сыграла роль Марфушеньки-душеньки. Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами: "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С последним она более 45 лет работает в "Ленкоме".