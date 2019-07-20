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Кабмин одобрил создание единого ресурса с данными о населении России

Благодаря ресурсу повысится качество принимаемых решений в сфере госуправления, а информация, находящаяся в распоряжении органов государственной власти, станет доступнее

ТАСС, 20 июля. Правительство РФ одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

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"Одобрить проект федерального закона "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в постановлении.

Как сообщили в кабмине, создание такого федерального ресурса позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность информации, находящейся в распоряжении органов государственной власти.

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