Кабмин одобрил создание единого ресурса с данными о населении России

ТАСС, 20 июля. Правительство РФ одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в постановлении.

Как сообщили в кабмине, создание такого федерального ресурса позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность информации, находящейся в распоряжении органов государственной власти.