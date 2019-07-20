Медведев поздравил коллектив газеты "Советский спорт" с 95-летием издания

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив газеты "Советский спорт" с ее 95-летием, высоко оценив роль издания в популяризации здорового образа жизни. Телеграмма главы правительства размещена в субботу на сайте кабмина.

"Поздравляю вас с 95-летием старейшего в России спортивного периодического издания "Советский спорт", - отметил премьер. - С тех пор как его первый номер увидел свет в 1924 году, постоянными читателями газеты стало не одно поколение болельщиков и спортсменов. Благодаря ей вся страна узнавала о героях спорта, сопереживала им, искренне радовалась новым победам и рекордам".

"И конечно, самой высокой оценки заслуживает ваша работа, направленная на популяризацию здорового образа жизни", - подчеркнул Медведев, назвав сотрудников газеты настоящими профессионалами своего дела. Он напомнил, что над публикациями в газете работали не только профессиональные журналисты, но и классики отечественной литературы, среди которых Владимир Маяковский, Лев Кассиль, Евгений Евтушенко.

"В истории "Советского спорта" бывали сложные моменты, но он достойно преодолел все трудности и сегодня по-прежнему пользуется популярностью у миллионов читателей, помогает им ориентироваться в огромном потоке спортивных новостей", - отметил глава правительства.