Школьники из РФ стали победителями и призерами 60-й Международной олимпиады по математике

ЛОНДОН, 20 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российские школьники завоевали золотые и серебряные медали на 60-й Международной олимпиаде по математике (IMO), которая прошла в английском городе Бат (графство Сомерсет). Об этом стало известно в субботу после публикации организаторами турнира его результатов.

В олимпиаде приняли участие школьники из более чем сотни стран, а Россию на ней представляли шестеро юных математиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Лучшими в российской национальной сборной стали Олег Смирнов и Тимофей Ковалев, ученики московского Специализированного учебно-научного центра-школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (СУНЦ МГУ), завоевавшие награды высшего достоинства. Обладателями "серебра" стали все остальные члены российской команды - Владимир Петров (Президентский физико-математический лицей №239, Санкт-Петербург), Алексей Львов (Образовательный центр "Горностай", Новосибирск), Валерий Кулишов (школа № 57, Москва), Иван Гайдай-Турлов (школа № 57, Москва).

Перспективы на следующий год

В неофициальном командном зачете России заняла шестое место. Победителем стала команда из КНР, на втором месте - США, на третьем - Республика Корея. В топ-5 также вошли КНДР и Таиланд. Тренер сборной России Кирилл Сухов в целом остался доволен результатом, назвав его "удовлетворительным", и выразил надежду, что на следующей 61-й Международной олимпиаде по математике, которая пройдет в Санкт-Петербурге в 2020 году, российской команде удастся добиться более высокого результата. "Я думаю, что в следующем году у нас должно получиться гораздо лучше, поскольку, с одной стороны, наша новая система подготовки работает только второй год, а с другой - у нас очень много сильных десятиклассников. Если посмотреть на систему отбора, по которому отбиралась эта команда, то далее за ними [в общем рейтинге] следуют именно ученики десятых классов. Это означает, что у нас есть хороший резерв на следующий год", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Отвечая на вопрос, какими преференциями будут пользоваться российские школьники-медалисты, Сухов сказал: "Если говорить о поступлении в ВУЗ, то это их давно уже не интересует, поскольку для этого достаточно быть призером Всероссийской олимпиады по математике. Что касается денежных выплат, то государство награждает победителей и призеров [IMO] президентской премией: миллион рублей - за "золото" , 500 тыс. - за "серебро", 400 тыс. - за "бронзу".

История турнира

Первая Международная олимпиада по математике была организована в 1959 году в Румынии, тогда в ней приняли участие школьники из семи стран. С тех пор она проводится каждый год, за исключением 1980 года, и привлекает сотни участников. Формат современного математического турнира предлагает сдать школьникам два экзамена продолжительностью по 4,5 часа каждый и решить в общей сложности шесть сложных задач.