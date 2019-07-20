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Состояние трехлетней девочки из России, отравившейся наркотиками в Испании, улучшилось

Ребенок продолжает находиться в больнице города Пальма

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Состояние трехлетней россиянки, отравившейся наркотиками на испанских Балеарских островах, улучшилось. Об этом сообщило в субботу агентство EFE со ссылкой на местных медиков.

По их информации, девочка все еще находится в больнице города Пальма, куда она была доставлена после того, как, предположительно, случайно съела экстази. Считается, что ребенок нашел наркотики в детском парке на острове Ивиса. Если изначально ее состояние оценивалось как критическое, теперь оно считается тяжелым.

Ранее в посольстве России в Испании отмечали, что держат на контроле ситуацию вокруг госпитализации трехлетней девочки. В свою очередь в генеральном консульстве РФ в Барселоне корреспонденту ТАСС отметили, что официальных обращений от родителей ребенка или от испанских властей не поступало.

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