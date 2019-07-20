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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Посольство РФ подтвердило нахождение трех россиян на задержанном Ираном танкере

Дипломатам пока не удалось связаться с ними
Танкер Stena Impero EPA-EFE/JAN VERHOOG / MARINETRAFFIC.COM
Описание
Танкер Stena Impero
© EPA-EFE/JAN VERHOOG / MARINETRAFFIC.COM

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российским дипломатам в Иране пока не удалось установить связь с находящимися на борту задержанного в Ормузском проливе танкера Stena Impero тремя гражданами России.

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"Действительно, на танкере находятся трое российских граждан: два вторых механика, один электромеханик. На данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур, как это подается иранской стороной", - сообщил ТАСС в субботу представитель посольства.

"Связи у посольства с нашими гражданами пока нет, установить не удается, но мы находимся с иранской стороной в контакте по этому вопросу", - добавил он.

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ИранРоссияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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