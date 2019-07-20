Посольство РФ подтвердило нахождение трех россиян на задержанном Ираном танкере

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российским дипломатам в Иране пока не удалось установить связь с находящимися на борту задержанного в Ормузском проливе танкера Stena Impero тремя гражданами России.

"Действительно, на танкере находятся трое российских граждан: два вторых механика, один электромеханик. На данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур, как это подается иранской стороной", - сообщил ТАСС в субботу представитель посольства.

"Связи у посольства с нашими гражданами пока нет, установить не удается, но мы находимся с иранской стороной в контакте по этому вопросу", - добавил он.